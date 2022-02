Russischer Angriff Wie tief geht es an der Börse noch?

Auf den ersten Blick deutet sich an den Märkten eine ähnliche Entwicklung an wie im März 2014, als russische Panzer vor der Krim in Stellung gingen. Damals reagierten Anleger panisch, stießen Aktien ab, flüchteten in sichere Häfen wie Staatsanleihen und Edelmetalle. Die Börsen verloren massiv, der Goldpreis dagegen stieg auf ein Viermonatshoch. Auch die Preise für Öl und Agrarrohstoffe wie Mais und Weizen schossen im Zuge des Konflikts in die Höhe, denn Russland war und ist dafür ein bedeutender Exporteur.