Strafe für Kim Kardashian: Diese Promis werben für Kryptoprojekte

Mila Kunis





Die Schauspielerin Mila Kunis steigt in das Geschäft mit Non-Fungible Tokens (NFTs) ein, also digitalen Wertmarken, die auf Basis der Blockchain gehandelt werden. Mit dem Projekt „Stoner Cats“ (zu Deutsch: „kiffende Katzen“) will sie vor allem Frauen motivieren, sich mit Kryptowährungen und NFTs auseinanderzusetzen. Kunis kündigte das Projekt in der Late Night Show von Conan O'Brian an.

Bild: imago images