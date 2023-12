Technologieaktien Börsenguru Edwards warnt vor „Schockwelle“ bei Absturz der „Glorreichen Sieben“

Einige davon hält Edwards sogar für plausibel. „Aber wissen Sie was? Ich mache diesen Job seit 40 Jahren, und ich habe das alles schon einmal gehört. Wenn ich also vor einem seismischen Schock für 2024 warnen müsste, der Investoren in ihren Grundfesten erschüttern würde, dann wäre es nicht, dass die USA oder China in eine Rezession geraten, und auch nicht, ob die Inflation und die Zinssätze etwas höher oder niedriger als erwartet ausfallen. Nein, die größte Überraschung, die eine Schockwelle durch die Portfolios schicken könnte, ist das Platzen der Blase am US-IT-Markt, die den gesamten US-Markt in einen Abschwung stürzt.“