Verdächtige Börsengeschäfte Haben Insider am Terror der Hamas Millionen verdient?

Diese mindestens ungewöhnlichen Börsenaktivitäten wecken böse Erinnerungen an die Anschläge auf das World Trade Center in New York im Jahr 2001. Kurz bevor zwei gekaperte Flugzeuge in die Bürotürme krachten, spekulierten Anleger in den USA im großen Stil auf den Kurssturz von Aktien der betroffenen Fluggesellschaften und Banken. Auch damals ließen sich die Geschäfte – ohne entsprechendes Vorwissen – nicht erklären.