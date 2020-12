Bitcoin-Rally Nächster Stopp: 100.000 Dollar

Ein sprunghaft steigender Goldpreis signalisierte sofort, dass etwas aus dem Ruder läuft an der Währungsfront. Die Notenbanken werden daher versuchen, das zu verhindern, also einen allzu schnellen Preisanstieg zu bremsen. Die Preisexplosion von Bitcoin wird in der Öffentlichkeit dagegen noch nicht mit einer drohenden Dollarabwertung durch Inflation in Verbindung gebracht. Hier könnten Notenbanken deshalb noch ein Auge zudrücken, wohl wissend, dass sie den digitalen Währungen über Nacht das Licht ausknipsen können – kein Strom, kein Internet, kein Bitcoin.



