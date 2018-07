Buchauszug: „Warum wir wollen, dass Sie reich werden“ Der Unterschied zwischen Sparern und Investoren

Als ich anfing und gerade nach Manhattan gezogen war, war der Immobilien- Markt in dem Maße abgekühlt, dass – und das war das erste Mal – die Leute schon darüber redeten, dass die Stadt bankrottgeht. Diese Angst führte zu mehr Angst und die Bürger begannen das Vertrauen in die Stadt zu verlieren. Es war keine gute Umgebung, in der man sein sollte, wenn man ein aufstrebender Immobilienentwickler war. Aber ich sah das Problem als eine große Chance, denn für mich war Manhattan das Zentrum der Welt und ich sollte ein Teil dieser Welt sein, egal was die gegenwärtige (und meiner Meinung nach vorübergehende) Finanzkrise auch sein mag. Also hat diese besondere Angst meinen Ehrgeiz und Mut beflügelt, es nicht zu untergraben. Zu dieser Zeit begann ich über ein riesiges Stück Land nachzudenken, ein Grundstück am Hudson River – hundert Hektar eines unerschlossenen Flussufergrundstücks. Eine Finanzkrise hatte meine Träume nicht zerstört und ich habe meine Ideen nicht für eine bessere Zeit oder einen weniger regnerischen Tag aufgespart.