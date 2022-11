Einkommen von der Börse „Wer jetzt neu einsteigt, sollte das sukzessive tun“

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um eine Ausschüttungsstrategie mit Zinspapieren und Dividendenaktien zu starten, oder sollten Anleger noch abwarten?

Die langfristigen Ertragsaussichten haben sich deutlich verbessert. Ausschüttungsstrategien werden in den kommenden Jahren gut funktionieren, schon allein, weil sich das Zinsumfeld verändert hat. Wer jetzt neu in Aktien oder Anleihen einsteigt, sollte das aber sukzessive tun, statt zu versuchen, den Tiefpunkt bei den Kursen zu erwischen. Das ist sogar für uns kaum möglich. Ich weiß, dass wir den Tiefpunkt nicht erwischen werden. Auf kurze Sicht bleiben wir deshalb vorsichtig und achten auf maximale Flexibilität.



