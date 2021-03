Elitärer Börsenclub „Nur absolute Topleute kommen rein“

WirtschaftsWoche: Herr Gray, Onlinefinanzforen gibt es viele. Was ist das Besondere am Value Investors Club (VIC)?

Wesley Gray: Das Bewerbungsverfahren setzt enorme Disziplin voraus. Damit stellen die Betreiber sicher, dass nur absolute Topleute teilhaben. Außerdem schaffen sie eine Verknappung, da die Anzahl an Mitgliedern limitiert ist, was wiederum die Qualität der Mitglieder erhöht.