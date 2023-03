Geld sicher und rentierlich parken Steigende Zinsen und Bankenkrise: Soll ich Cash in Geldmarktfonds parken?

Daten vom Analysehaus Morningstar zeigen, dass Geldmarktfonds allmählich wieder mehr abwerfen. Demnach verloren Euro-Geldmarktfonds in den vergangenen drei Jahren im Schnitt 0,44 Prozent pro Jahr an Wert – angesichts des negativen Geldmarktzinses über weite Teile dieses Zeitraum ist das kein Wunder, ein Plus wäre kaum möglich gewesen. In den vergangenen zwölf Monaten kommen die Fonds durchschnittlich immer noch auf minus 0,15 Prozent. Schon zum Jahreswechsel 2022/23 lagen Geldmarktfonds aber auf Dreimonatssicht im Schnitt immerhin 0,4 Prozent im Plus. Die höheren Leitzinsen machten sich also bemerkbar.