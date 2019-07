Platz 1: USA

... nur noch die USA. Sie sind die unangefochtene Nummer eins im Ranking der reichsten Länder der Welt. Ganze 85,28 Billionen Dollar an Privatvermögen lagern dort in Depots und auf Konten. In den kommenden Jahren wird hier außerdem mit dem größten Zuwachs an Millionären gerechnet. 2018 stieg die Anzahl der Millionäre weltweit um 2,1 Prozent. Somit besitzen 22,1 Millionen Menschen auf der Welt ein Privatvermögen von über einer Million US-Dollar. 15,1 Millionen entfallen hierbei auf Nordamerika. Kein Wunder also, dass viele der reichsten Menschen der Welt aus den USA kommen.

Bild: dpa