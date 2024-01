Notenbank EZB-Entscheid: Ist die Zinsparty jetzt vorbei?

„Die zukünftigen Beschlüsse des EZB-Rats werden dafür sorgen, dass die Leitzinsen so lange wie erforderlich auf ein ausreichend restriktives Niveau festgelegt werden“, erklärten die Währungshüter und bekräftigen damit das, was viele Geldpolitiker in den vergangenen Wochen betont hatten. Die Märkte hatten Ende vergangenen Jahres noch relativ rasche Zinssenkungen antizipiert. Dieser zu große Zinsoptimismus dürfte nun verfliegen, es gilt dann wohl doch eher die Devise „higher for longer“, also dass die Zinsen für einen längeren Zeitraum hoch bleiben.