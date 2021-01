US-Finanzriese Blackrock-Chef mahnt Konzernbosse zu mehr Einsatz für Klimaschutz

Blackrock steht unterdessen selbst akut wegen angeblicher klimaschädlicher Investments in der Kritik. Die auf umwelt- und sozialverträgliche Finanzen spezialisierte Nichtregierungsorganisation Reclaim Finance veröffentlichte erst kürzlich eine Analyse, derzufolge der US-Finanzriese trotz seiner Klimaschutzversprechen weiterhin massiv etwa in Kohlefirmen investiert ist. Die vor einem Jahr von Blackrock gemachten Nachhaltigkeitsversprechen hätten das Geschäft des Vermögensverwalters bislang kaum beeinflusst, so die Studie.



Mehr zum Thema: Friedrich Merz erntet viel Kritik, weil er für Blackrock arbeitete. In den USA aber besetzen Ex-Mitarbeiter des Fondsriesen Spitzenjobs in der Regierung von Joe Biden.