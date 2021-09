Zwar sind (ESG-)aktive Investoren vermeintlich noch die Ausnahme, es gibt aber bereits einige prominente Beispiele. Dazu gehört der „Dear CEO“-Letter von Larry Fink, Chef des weltweit größten Fondsmanagers BlackRock. Darin adressiert Fink klare und anspruchsvolle Erwartungen zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken an CEOs aus aller Welt. Ebenfalls in diese Kategorie fällt die Norges Bank, die mit dem Pensionsfonds Norwegens den größten Staatsfonds der Welt managt. In ihren sogenannten „Expectation Documents“ formuliert das Institut konkrete Erwartungen an (potenzielle) Zielgesellschaften zum Umgang mit einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten wie Wassermanagement sowie Menschen- oder Kinderrechte.