Was also tun? Zunächst einmal gilt „Weniger ist mehr“: Die meisten Anleger dürften mit einem einzigen, weltweit investierten, kostengünstigen Aktienfonds und einem Anleihenfonds gut bedient sein. Zudem sollten an der Struktur des eigenen Portfolios nur dann Anpassungen vorgenommen werden, wenn sich die eigene Lebenssituation verändert. Der Perspektivwechsel besteht also darin, das Portfolio nicht nach den Eingebungen vermeintlicher Investmentgurus, sondern der persönlichen Lebensrealität auszurichten.