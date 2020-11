WiWo-Expertentalk Wie werde ich reich?

Tatsächlich führen Zahlen beim Thema Reichtum nicht sehr weit. So sagt in Umfragen ein knappes Drittel der Deutschen, dass Reichtum ab 10.000 Euro Monatseinkommen beginne. In der Einkommensgruppe, die aber tatsächlich um die 10.000 Euro monatlich verdient, geben 71 Prozent an, dass erst 100.000 Euro Monatseinkommen als Reichtum angesehen werden können. Reichtum scheint ein Ziel in der Ferne zu sein, das immer weiter wegrückt, je näher man ihm kommt. Friess vom VZ VermögensZentrum berichtete von Menschen mit hohen Einkommen, siebenstelligen Summen, die er eher als Getriebene wahrnimmt, nicht als entspannte Reiche. Oft hätten sie Angst, das Vermögen wieder zu verlieren.