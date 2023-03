ZEW-Umfrage Immobilienmärkte: Steht das Schlimmste noch bevor?

Die Immobilienpreise hätten sich laut Einschätzungen der Befragten „noch nicht an das veränderte Marktumfeld angepasst und sind aktuell zu hoch“, heißt es in der ZEW-Veröffentlichung. Die Bewertungen beziehen sich auf Immobilien allgemein, bilden also sowohl Häuser und Wohnungen als auch Gewerbeimmobilien ab.