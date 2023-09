Zusatzrente von der Börse: Das Geheimnis des langfristigen Aktiensparens

Immer mehr Anleger wollen dieses Risiko mit einem Einstieg in Raten lösen, etwa mit Sparplänen auf Indexfonds (ETFs). Wer monatlich eine fixe Summe, beispielsweise 200 Euro, in einen ETF auf einen möglichst breiten Aktienindex steckt, der glättet den durchschnittlichen Kaufpreis. Sprich: Wer jeden Monat kauft, der kauft garantiert nicht nur zum Höchstkurs. Gerade wenn die Kurse gesunken sind, reicht die feste Sparrate, um mehr ETF-Anteile zu kaufen.



Das Problem dabei: Mit Sparplänen lässt sich zwar der Einstiegspreis glätten. Doch nach und nach steckt viel Geld in einem oder mehreren ETFs. Jede zusätzliche Rate hat dann weniger Effekt – wer in eine kalte Badewanne eine Tasse heißes Wasser gießt, wird auch nicht warm baden können. Damit sind ETF-Anleger am Ende doch darauf angewiesen, dass ihnen das Kursglück hold ist. Bricht der jeweilige Index ein, schlägt das voll auf das aufgebaute Guthaben durch. Während das Kursrisiko beim Einstieg also gesenkt werden kann, reichen Sparpläne nicht, um das Kursrisiko beim Ausstieg zu mindern.