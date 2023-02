Altbauten im Wohnungsmarkt Immobiliensanierung: Warum Abwarten gefährlich und teuer ist

Es könnte die Ruhe vor dem Sturm sein: In den Top-7-Städten ist bislang nicht wirklich zu merken, dass Investoren energie-ineffiziente Wohn- und Geschäftshäuser mit großen Wertabschlägen behandeln. Das liegt wohl nur am notorischen Angebotsdefizit. In Nebenlagen ist die Differenzierung bereits in Ansätzen erkennbar.