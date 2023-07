Deutsche Reihenhaus AG „Die Leute müssen beim Eigenheim Abstriche machen“

Seit dem Start hat das Unternehmen in Deutschland rund 12.000 Reihenhäuser in über 300 Wohnparks errichtet, ein Schwerpunkt liegt in Nordrhein-Westfalen. Je nach Lage und Größe kosten die Häuser zwischen 300.000 und 550.000 Euro. In A-Städten wie Köln, sagt Arnold, würden die Preise hoch bleiben. Im Ruhrgebiet, etwa in Recklinghausen oder Leverkusen, gäbe es Reihenhäuser mit 145 Quadratmetern schon für 340.000 Euro. Die Preise des Reihenhausanbieters haben sich seit 2019 um 20 bis 25 Prozent erhöht – denn nicht nur das Material, auch die Grundstücke wurden teurer.