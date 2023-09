Eigenheimförderung Willkommen in der Wirklichkeit, Frau Bauministerin!

Die neue Marschrichtung von Bauministerin Geywitz ist ein starkes Signal an die Bevölkerung. Sogar das grüne Wirtschaftsministerium, das mit dem Heizungsgesetz viele Eigentümer verunsichert hatte, gebe sich kompromissbereit, heißt es aus Regierungskreisen. Voraussetzung: am Ende steht eine ordentliche Klimabilanz. Die strengen Vorgaben, die den Hausbau immens verteuert haben, sind dafür aber gar nicht nötig.



Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will, muss zuallererst der Immobilienbestand auf Vordermann gebracht werden – das wird nur mit Förderung drin sein. Und auch beim Neubau zieht in der Politik allmählich Realitätssinn ein. Geywitz sprach sich jüngst gegen die strengen EH-40-Standards als Förderbedingung aus. Ein EH-40-Haus darf nur 40 Prozent der Energie eines gesetzlich definierten Referenzhauses verbrauchen. Solche Immobilien kosten viel Geld, die zusätzlichen Energieeinsparungen sind überschaubar.