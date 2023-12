Ferienimmobilien Wohnen ohne Winter: Willkommen in Malaysia

Forest City käme als Standort für mich eher nicht infrage. Ein Leben nur mit chinesischen Nachbarn halte ich für nicht sehr verlockend. Die Bilder aus Forest City sind auch entweder sehr kitschig oder extrem abschreckend. Die begrünte Hochhaus-Welt wirkt mit blauem Himmel und Sonnenschein herrlich. Aber ein US-Reporter von Business.com schildert seine Eindrücke vom Besuch vor Ort wie einen Besuch auf dem Planet der Affen. Verkommene Gebäude, kaum Menschen, leere Shoppingcenter, am Strand warnten Schilder vor dem Bad im Meer. Und die Reportage weckt zudem Zweifel an der Statik der in den Ozeansand auf künstlichen Inseln hochgezogenen Wohntürme. Die Bauherren beteuern aber, alle Vorschriften eingehalten zu haben.



Vielleicht aber muss man langfristiger denken: Leerstehende Immobilienprojekte gab es auch in London um die Jahrtausendwende in den Docklands. Dann erlebte der Londoner Finanzplatz einen Boom und alle Büros und Wohnungen wurden teuer vermietet. Es ist nur die Frage, ob die Wohnungen, die in Malaysia entstanden sind, so massiv gebaut sind, dass sie auch Jahre überstehen, bis sie gebraucht werden. Eine Bekannte, die lange in Singapur gelebt hat, bezweifelt das. „Nach zehn Jahren kann man die Wohnungen und die Leitungen vergessen, es wird nicht so massiv gebaut wie bei uns“, meint sie. Ein instabiler Wohnturm wäre eher ein Albtraum als eine Traumimmobilie. Und günstig ist der Preis der Immobilien auch nicht mehr, wenn die Restnutzungsdauer auf zehn Jahre schrumpfen würde. Dann bekäme man die Wohnung am Mittelmeer mitunter doch wieder günstiger – aber eventuell auch mit ähnlichen Problemen belastet wie in Malaysia.