Flaute am Immobilienmarkt Wie der Immobilienverkauf jetzt noch gelingt

Das Ergebnis: Im ersten Quartal waren Wohnimmobilien rund zwei Prozent günstiger als im gleichen Vorjahreszeitraum, hat der Verband der Pfandbriefbanken (vdp) ermittelt. Er wertet jedes Quartal mehr als 60.000 reale Transaktionen aus, die von über 700 Banken gemeldet werden. In der momentanen Marktlage könnten Transaktionsdaten die tatsächliche Lage am Immobilienmarkt allerdings etwas zu negativ erscheinen lassen. Warum das so ist, hat Marktexperte Sebastian Hein in diesem Beitrag des Ratgeberformats WiWo Coach dargestellt.