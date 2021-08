Geht das wirklich? Tiny Houses: So lebt es sich auf 20 Quadratmetern

Das Leben auf kleinem Raum hat auch seinen Blick auf das Thema Wohnen verändert. Möbel müssen nun vor allem Bedürfnisse erfüllen. So ist das Bett nur zum Schlafen da und ausziehbar. Sobald es nicht mehr gebraucht wird, verschwindet es unter dem erhöhten Küchenfußboden. Praktisch und platzsparend müssen die Tiny Houses in der Siedlung auch sein, denn es sind nur sogenannte Tiny Houses on the Wheels erlaubt, also Häuser, die auf einem Trailer gebaut werden. Die mobilen Häuschen unterliegen der Straßenverkehrsordnung und dürfen deshalb maximal vier Meter hoch, 2,55 Meter breit und 7,80 Meter lang sein. Bei der Länge haben die Besitzer zwar noch etwas Spielraum. Der ist in der Praxis aber doch begrenzt, denn das Minihaus darf zugleich nicht mehr als 3,5 Tonnen wiegen.