Heizungsaustausch in Wohngebäuden Wo es beim Abschied von Öl- und Gasheizung noch hakt

Bei einer hybriden Lösung mit Etagen- und Zentralheizung wäre aber zu klären, wer die Kosten für die Baumaßnahmen am Gemeinschaftseigentum wie dem Heizungskeller, den Gasleitungen bis hin zum Schornstein trägt. Ebenso ungeklärt ist, was bei einem Eigentümerwechsel passiert. Wenn beispielsweise ein neuer Eigentümer seine dezentrale Heizung loswerden will, um sich an eine zentrale Heizung anzuschließen. Wer zahlt dann welche Kosten?