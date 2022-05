Immobilien Ladenhüter Luxusimmobilien? Hier bricht die Nachfrage schon ein

Anders als am Aktienmarkt, der prompt und spürbar auf die neue Ära an den Kapitalmärkten reagiert, laufen die Zyklen am Immobilienmarkt langsamer. Zwar sind die Preise für Häuser und Wohnungen nicht ad hoc gesunken. Aber: Schon jetzt zeigt sich, dass auch hier die Zeitenwende begonnen hat. Allen voran sieht man das am Markt für Luxusimmobilien. Und was dort gerade geschieht, könnte sich schon bald überall am Häusermarkt wiederholen. Denn hochpreisige Wohnungen gelten als Seismograph des Immobilienmarktes.