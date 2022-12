Immobilienverkauf Vier Tipps, wie Sie Ihre Immobilie möglichst teuer verkaufen

Wer heutzutage eine Immobilie verkaufen will, muss möglichst viele potenzielle Interessenten ansprechen. Egal ob Eigentumswohnung oder Haus, an einer digitalen Plattform kommt man nicht vorbei, wenn man einen angemessenen Verkaufspreis erzielen will. Am besten, man nutzt direkt mehrere Plattformen, um eine maximale Reichweite zu erzielen. Neben den klassischen Immobilienportalen wird auch Ebay-Kleinanzeigen für den Immobilienkauf immer beliebter – das ist definitiv einen Blick wert.