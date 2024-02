Neubau-Krise Am Wohnungsmarkt dürfte das Schlimmste noch folgen

Nach zwei Jahre Krisenstimmung dürften manche in der sonst erfolgsverwöhnten Zunft eine Trendumkehr herbeisehnen, sich endlich wieder anziehende Transaktionszahlen und neue Preisrekorde wünschen. Doch Tobias Just, Immobilienökonom an der Universität Regensburg, macht mit seinem Ausblick jede Hoffnung zunichte. „Wir haben eine negative Zinsstrukturkurve und das bedeutet, dass wir tendenziell in einer Rezession stecken bleiben“, sagt der Ökonom.



Negative Zinsstrukturkurve? Klingt technisch, ist aber in der Praxis hochrelevant. Von einer solchen ist die Rede, wenn die Zinsen mit zunehmenden Laufzeiten immer weiter sinken. In normalen Zeiten sind die kurzfristigen Zinsen niedriger als die langfristigen. Dreht sich das Verhältnis, stehen die Zeichen auf Rezession. Das Resümee von Justs Einschätzung, wie es mit der Krise auf dem Immobilienmarkt weitergeht: „Wir sind nicht durch.“