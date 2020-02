Photovoltaik für private Immobilien Rendite vom Solardach – so geht's

Röse verbraucht den erzeugten Solarstrom so gut es geht selbst, Waschmaschine und der neue Trockner laufen nun meist tagsüber, wenn das Solardach munter Strom produziert. Was seine Familie nicht verbraucht, speist er in das Stromnetz ein. Die Bezahlung für die gelieferten Kilowattstunden (kWh), die sogenannte Einspeisevergütung, wird auch ohne neue Steuervorteile dafür sorgen, dass sich die Finanzierungs-, Montage- und Betriebskosten für die Photovoltaikanlage (PV-Anlage) in etwa zwölf Jahren amortisiert haben und die Solaranlage unter dem Strich Gewinn abwirft. Der ist zwar nicht üppig, aber zu der rentablen Investition gibt es das gute Öko-Gewissen dank hoher CO2-Einsparungen von knapp sechs Tonnen in zwei Jahren noch als Prämie obendrauf. „Ich würde es jederzeit wieder tun“, sagt Röse, bereut habe er die Investition bislang nicht.