Umbruch am Immobilienmarkt Bis zu 20 Prozent: So viel Preisnachlass ist bei Immobilien jetzt drin

Regional gibt es dabei große Unterschiede. So war die Differenz zwischen Angebots- und Transaktionspreis in Berlin mit nur zwei Prozent zuletzt relativ gering. In Hamburg ließ sich der Preis dagegen um bis zu einem Fünftel drücken.



Im Hamburger Beispiel können Käufer durch harte Verhandlungen im Schnitt 139.000 Euro sparen. Ihr eingebrachtes Eigenkapital würde sich auf einen Schlag verdoppeln. Und wenn der Darlehensbetrag schrumpft, sinkt auch der sogenannte Beleihungsauslauf. Vereinfacht geht die Berechnung so: Je niedriger die Schuld im Verhältnis zum Beleihungswert (also dem Preis, den die Bank mit ziemlicher Sicherheit im Fall einer Zwangsversteigerung bekäme), desto besser sind die Zinskonditionen. Laut Finanzierungsexperten erfolgen Zinssprünge meist in Fünf-Prozent-Schritten. Zum Beispiel, wenn der Beleihungsauslauf von 80 auf 75 Prozent sinkt: Je nach Bank kann sich der Zins dann um 0,05 bis 0,1 Prozentpunkte verbessern.