Umwandlung in Eigentum Ampelkoalition will Vermietern den Verkauf von Wohnungen erschweren

Eine Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen fängt damit an, dass ein Architekt das Mietshaus in einzelne Einheiten aufteilt. Diese Aufteilung muss das Bauamt absegnen. Danach verfasst ein Notar oder Anwalt eine Teilungserklärung für die Eigentümergemeinschaft. Die Teilungserklärung legt fest, was an der Immobilie Sondereigentum, also die einzelnen Wohnungen, und was Gemeinschaftseigentum, wie beispielsweise das Treppenhaus, ist. Das Verfahren endet mit dem Eintrag der einzelnen Wohnungen ins Grundbuch. Nur wenn der Prozess komplett abgeschlossen ist, können sich Eigentümer sicher sein, dass die Umwandlung juristisch wasserdicht ist. Anderenfalls könnte eine Verordnung des jeweiligen Bundeslandes sie noch stoppen.