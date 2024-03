Für die nachhaltige Optimierung gestrandeter Immobilien gibt es keine Standardlösung. Der Prozess ist komplex, zeit- und ressourcenintensiv. Er bedingt Erfahrung. Mit einer frühzeitig durchdachten Strategie, innovativen Lösungen und gegebenenfalls professioneller Begleitung können direkte Immobilieninvestments wirtschaftlich dekarbonisiert werden. Eine neutral bis positive Kapitalrendite kann erreicht werden, indem das Wertsteigerungspotenzial (durch grüne Prämie, höhere Nachfrage) und die Energie- und Steuerersparnisse langfristig das eingesetzte Kapital übersteigen. Im Rahmen der klimafreundlichen Optimierung bieten sich auch Chancen, um geänderte Nutzeranforderungen in die ganzheitlichen Überlegungen einzubeziehen. Nicht zuletzt sollten – neben der Umwelt – wir auch gesamtgesellschaftlich davon profitieren.



Die Kolumne „Verkehrte Finanzwelt“ entsteht in Zusammenarbeit mit der CFA Society Germany.



