Wärmeversorgung Kostenfalle Contracting: Gefangen im Heizungsvertrag

Siepe kritisiert, dass der Preisanstieg so drastisch ausgefallen sei, weil die Gasag eine Preisänderungsklausel verwendet habe, die unter anderem an den Börsenpreis für Gas gebunden sei. Dieser Börsenpreis sei höher gewesen als die tatsächlichen Beschaffungskosten der Gasag Solutions, vermutet Siepe. Die Differenz hätten dem Versorger wohl daher zusätzliche Gewinne beschert.



Die Gasag sieht das anders. Auf Anfrage teilte der Wärmeversorger mit, dass das Gas entsprechend der Preisregelung im Wärmeliefervertrag „fortlaufend über den Großhandelsmarkt“ beschafft werde. Die Entwicklung des Arbeitspreises sei daher mit der Preisentwicklung am Großhandelsmarkt verknüpft. Dort seien die Preise im vergangenen Jahr gesunken. Das habe sich auch positiv auf den Arbeitspreis für Wärme ausgewirkt. Vom ersten bis zum dritten Quartal 2023 sei der Arbeitspreis um 65 Prozent gefallen.