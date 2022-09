Wohnimmobilien: 2022 endet mit einem Immobilienboom, keinem Blasenknall

Auch dort ziehen die Preise dann also an. Für Mietverträge mit Indexklausel gilt das natürlich erst recht. An Grenzen stoßen die Mieten erst da, wo Mieter sich das Wohnen nicht mehr leisten können. Allerdings werden sich auch viele besserverdienende Menschen nun nach Wohnraum im bezahlbaren Segment umsehen – der Druck nimmt zu.



Für private und institutionelle Investoren ist das eine spannende Entwicklung, zumal vorhandenes Kapital investiert werden muss, um nicht inflationsbedingt an Wert zu verlieren. Am Kapitalmarkt überwiegen die Risiken. Da bieten sich Immobilieninvestments, die im stark nachgefragten mittleren Segment solide Renditen erwirtschaften, geradezu an. Höhere Kaufpreise können durch steigende Mieten kompensiert und steigende Zahlungen für Kreditzinsen steuerlich geltend gemacht werden.