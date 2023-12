Wohnnebenkosten Bis zu 43 Prozent mehr: Was die Nebenkosten in die Höhe treibt

Kostentreiber waren zuletzt vor allem die kommunalen Abwassergebühren. Laut einer Studie von Haus und Grund und dem IW haben in diesem Jahr 71 der 100 größten deutschen Städte diese Gebühren erhöht. Am stärksten hob München die Abwasserkosten an: um 26 Prozent. Die höchsten Gebühren für einen Vier-Personen-Haushalt kassiert Mönchengladbach mit 985 Euro pro Jahr. Worms kommt dagegen mit 245 Euro jährlich aus und ist damit am günstigsten.