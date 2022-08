Berufsunfähigkeit Gibt es eine BU-Versicherung ohne Gesundheitsprüfung?

Gerade bei größeren Unternehmen verzichten die Versicherer bei der betrieblichen BU auf eine Gesundheitsprüfung, sondern verlangen lediglich die Abgabe einer Dienstobliegenheitserklärung: Damit bestätigt der Mitarbeiter in der Regel, dass er uneingeschränkt arbeitsfähig ist und es in den letzten Jahren keine Arbeitsunfähigkeit von mehr als 14 Tagen gab. Das reicht, um den Schutz der betrieblichen BU in Anspruch nehmen zu können.