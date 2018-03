Handelsblatt testet : So sichern Sie sich gegen Rechtsstreitigkeiten ab

Stehen die passenden Bausteine fest, fängt die Arbeit erst an. Dann folgt nämlich der Blick in den Leistungskatalog der unterschiedlichen Anbieter. „Die Liste der Ausschlüsse ist oft länger als die Liste dessen, was versichert ist“, sagt Opfermann. Oft sind Fälle ausgenommen, die vergleichsweise wenige Kunden betreffen, aber hohe Kosten verursachen können – etwa Rechtsstreite rund um Hausbau, Unterhalt oder Kapitalanlagen.