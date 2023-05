Kindergarten, Hort und Oma Kinderbetreuungskosten von der Steuer absetzen: So geht’s

Die 4000 Euro, die absetzbar sind, gelten pro Kind. Verheiratete erhalten also nicht den doppelten Betrag. Unverheiratete Eltern haben jeweils Anspruch auf die halbe Summe, also 2000 Euro. Allerdings können sie in der „Anlage Kind“ der Steuererklärung eine andere Aufteilung beantragen, wenn beide zustimmen. Leben die Eltern des Kindes getrennt, kann jeder nur die Kosten absetzen, die er oder sie tatsächlich hatte. Voraussetzung ist auch hier, dass das Kind in demselben Haushalt lebt wie das Elternteil. In manchen Familien können das auch die Haushalte beider Eltern sein.