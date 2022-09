Versicherungsvergleich Die besten privaten Krankenversicherungen

Zuletzt sind die Beiträge leicht gestiegen. Mit der aktuelle hohen Inflation hat das allerdings nichts zu tun. „Die diesjährigen Beitragsanpassungen liegen – wie bereits in der Vergangenheit auch – hauptsächlich am medizinischen Fortschritt und an der Alterung des Bestands“, sagt Thorsten Bohrmann, Versicherungsexperte bei M&M. „Durch die höheren Selbstbehalte bei dem Selbstständigen ist der Beitragsunterschied auf den ersten Blick nicht so hoch, allerdings muss man ja die Selbstbeteiligung umrechnen.“ Selbstbeteiligungen in der PKV dienen häufig dazu, den monatlichen Beitrag geringer zu halten. „Dies kann manchmal sinnvoll sein und Geld sparen, sollte aber bei der kalkulatorischen Abwägung auf den Monatsbeitrag umgerechnet werden“, so Sunken.