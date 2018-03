Gastbeitrag: Wie Sie im Vorstellungsgespräch die Konkurrenten ausstechen

Und zuletzt sollten Sie für den Moment der Auflösung, wenn Sie vom Ergebnis erzählen, das Erzähltempo verändern. Arbeiten Sie hier in einer „sprachlichen Zeitlupe“, um Spannung aufzubauen und die maximale Wirkung erzielen. Das bedeutet keineswegs, dass Sie besonders langsam reden sollen; vielmehr lassen Sie im Detail ein Bild nach dem anderen in den Köpfen der Zuhörer entstehen: „Der Kunde betrat den Raum. Mein Chef sah mich an. Ich wusste, was in ihm vor sich ging. Der Kunde begrüßte erst mich. Dann ging er zu meinem Chef...“