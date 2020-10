Diversity: Verfolgen Sie den „The Shift Summit“ im Livestream

Same same but different? Trotz erster Etappensiege ist Chancengleichheit in Wirtschaft und Gesellschaft heute noch keine Selbstverständlichkeit. Geschlecht, Alter, sexuelle Prägung, kulturelle Herkunft oder ein Handicap – all das beeinflusst nach wie vor Karriere- und Lebenswege. Die Handelsblatt Media Group, zu der unter anderem die WirtschaftsWoche und das Handelsblatt gehören, bündelt mit THE SHIFT INITIATIVE die Kraft vieler Partner, um ihre Wirkung zu potenzieren und gezielt Impulse zu setzen. Sie verbindet der Glaube daran, dass diverse Teams eine Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum des Wirtschaftsstandorts Deutschland darstellen können.