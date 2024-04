Platin Das bessere Gold

Eine Investition in Platin könnte für Anleger also sehr lukrativ sein. Allerdings werden beim Kauf von Barren und Münzen hierzulande 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Immerhin lässt sich Platin wie Gold recht problemlos und kostengünstig zu Anlagezwecken aufbewahren. Das gelingt bei anderen Industrierohstoffen nicht. So lassen sich mit einer Tonne Kupfer gerade einmal gut 9000 Dollar einlagern, mit einer Tonne Platin aber über 30 Millionen Dollar. Ein einfacher Weg, in Platin zu investieren, ist der Kauf eines mit physischen Barren besicherten Exchange-Traded Commodity (ETC) wie das Produkt Physical Platinum des Anbieters WisdomTree (JE00B1VS2W53).



