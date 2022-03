Podcast – High Voltage „Bei der THG-Quote herrscht gerade Goldgräberstimmung“

Wegen hoher Spritpreise und Subventionen werden Elektroautos für immer mehr Verbraucher attraktiver. Dazu kommt seit diesem Jahr noch die THG-Quote: Damit können Elektroautofahrer noch einmal zwischen 250 und 400 Euro im Jahr verdienen, einfach so. Verkaufen können Verbraucher ihre Quote über Zwischenhändler: Das sind oft Start-ups oder Stromanbieter. Doch was ist die Quote eigentlich genau? Warum gibt es sie? Und wie kommen Elektroautofahrer an ihr Geld? Darüber spricht Theresa Rauffmann in der heutigen High-Voltage-Folge mit Florian Henle, Gründer des Ökostromanbieters Polarstern.