Karriereleiter Rhetorik: So entwaffnen Sie Lügner und Publikums-Verführer

Das fällt schon schwerer und könnte die so in die Zwickmühle Manövrierte zum Einknicken bringen. Lautet das Kommunikationsziel „Mama ein Eis abschwatzen“, dann hätte die Rhetorik voll gewirkt.



Besonders knifflig wird es dann, wenn in Stufe 3 Außenstehende als Publikum des Streits mit einbezogen werden. Wenn etwa Oma und Opa zu Besuch sind. Und die quatschen ohnehin immer schon viel zu viel in die Erziehung ihres Enkels rein.



Der sagt: „Mama, wenn du möchtest, dass ich glücklich und zufrieden aufwachse wie alle anderen Kinder auch, dann kauf mir doch bitte einmal in meinem Leben ein Eis.“



Jeder kennt wohl den Reflex: Was denken jetzt die Anderen? Es droht nicht nur ein Konflikt der Diskutanten, sondern es könnte auch passieren, dass sich das Publikum vom Angegriffenen abwendet.