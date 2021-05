Podcast – Money Mates Vermögensaufbau mit Immobilien: Soll ich Wohnungen vermieten?

Mit sechs Wohnungen haben sie angefangen, heute sind es nach eigenen Angaben mehr als 150. Das Wissen, das sie dabei gesammelt haben, geben sie als Weiterbildungsanbieter Immocation in Videos, Podcasts und Seminaren weiter.

In der heutigen Folge von Money Mates sprechen wir mit Marco Lücke darüber, für wen es sinnvoll sein kann, in eine so sperrige und unflexible Anlageklasse zu investieren. Er beschreibt, wie die ideale Wohnung für eine langfristige Anlage aussehen könnte und wie ihr am besten danach sucht. Und schließlich schildert er uns seine Sicht auf den Immobilienmarkt – und erklärt, ob dort eine Überhitzung droht oder die Kaufpreise für Wohnungen und Wohnhäuser am Ende doch noch im Normalbereich liegen.

Worüber wir heute nicht sprechen, ist der zweite Schritt von Marcos Anlagestrategie: Das Vermietersein und wie es sich anfühlt, in dieser Rolle für viele ein Feindbild zu sein. Das holen wir aber in der nächsten Folge nach!