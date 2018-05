Affäre um Stormy Daniels: Russischer Oligarch soll 500.000 Dollar an Trump-Anwalt gezahlt haben

DüsseldorfDer Streit um die angebliche Affäre der Pornodarstellerin Stephanie Clifford (alias Stormy Daniels) mit Donald Trump geht in die nächste Runde. Erneut führt sie nach Russland. Cliffords Anwalt Michael Avenatti will Beweise dafür gefunden haben, dass Trumps Anwalt Michael Cohen Zahlungen in Höhe von 500.000 US-Dollar vom russischen Oligarchen Viktor Vekselberg sowie seinem Cousin, Andrew Intrater, erhalten haben soll.