Blockade: Polen und Ungarn wollen im Finanzstreit EU-Verträge ändern

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hatte am Mittwoch bereits angeregt, die Frage der Rechtsstaatlichkeit getrennt zu behandeln. Am Donnerstag erklärte er bei einem Auftritt mit seinem polnischen Kollegen Mateusz Morawiecki in Budapest, beide Staaten stünden in der Kontroverse zusammen. Sie haben ihr Veto gegen die künftige Verknüpfung der Auszahlung von EU-Geld mit der Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien eingelegt.