Corona-Pandemie Weltwirtschaftsforum verschiebt Davos-Treffen auf Sommer 2021

Wegen der Corona-Pandemie hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) sein für Januar geplantes Jahrestreffen in Davos auf Anfang Sommer nächsten Jahres verschoben. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, denn es bestehe eine dringende Notwendigkeit, dass weltweit führende Unternehmen „einen gemeinsamen Erholungspfad“ für die Zeit nach der Corona-Krise entwerfen. „Experten meinen jedoch, dass wir dies im Januar nicht sicher tun können“, teilte das WEF am Mittwoch in Cologny bei Genf mit.