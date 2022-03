Drohende Verstaatlichung Angst vor russischer Enteignung: Kasachstan rückt als Ausweg ins Blickfeld

Jahre- und Jahrzehntelang haben deutsche Unternehmen Beziehungen zu Russland aufgebaut. Made in Germany hat in dem Riesenland mit seinen 144 Millionen Einwohnern eine hervorragenden Klang. Doch durch den russischen Krieg in der Ukraine entstehen nicht nur herbe Umsatzeinbußen, sondern es droht deutschen Unternehmen ein Totalverlust: die Enteignung ihrer dortigen Niederlassungen. Denn Präsident Wladimir Putin will auf die harten Sanktionen des Westens mit einer möglichen Verstaatlichung von Gesellschaften aus den „unfreundlichen“ Staaten reagieren, vor allem aus der EU und den USA. In ihrer Not suchen gerade große Mittelständler nach Wegen, ihre harte Aufbauarbeit in dem Riesenland zu schützen. Dabei gerät das Nachbarland Kasachstan ins Blickfeld. Deutsche Unternehmen könnten, so die Idee, in dem zentralasiatischen Land Treuhandgesellschaften gründen, an die sie ihre russischen Gesellschaftsanteile abtreten. Damit würden keine westlichen Sanktionen gegen Russland umgangen, betont Andreas Knaul von der Kanzlei Rödl & Partner.