Druckmittel Wie Putin vor über 20 Jahren Rohstoffe als politische Waffe entdeckte

Fünfeinhalb Seiten füllen Putins Überlegungen in der englischen Übersetzung, 2006 veröffentlich in der Fachzeitschrift „Problems of Post-Communism“. Aber selbst in der Kürze wird klar, wie Russland die Welt mit seinen Rohstoffen beeinflussen kann.



