Erdgas-Pipeline: Finnischer Geheimdienst hält staatliche Beteiligung bei Pipeline-Schaden für möglich

Die 77 Kilometer lange Pipeline Balticconnector verbindet Inkoo in Finnland und Paldiski in Estland. Sie führt durch die Finnische Bucht, einen Teil der Ostsee, der bis in russische Hoheitsgewässer reicht. Der Betreiber hatte am Sonntag um 02.00 Uhr (Ortszeit; 01.00 Uhr MESZ) einen plötzlichen Druckabfall bemerkt und die Leitung stillgelegt.